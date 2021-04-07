Маршрут эстафеты олимпийского огня изменили из-за коронавируса

Мало того, что факел погас на старте эстафеты олимпийского огня Олимпиады-2020 в Токио, так теперь еще и маршрут эстафеты в японской префектуре Осака изменили из-за резкого всплеска заболевания COVID-19 среди жителей региона. Изначально губернатор Осаки Хирофуми Есимура заявил, что эстафета олимпийского огня будет отменена.

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"Сегодня мы попросили людей по всей Осаке воздерживаться от ненужных, несущественных выездов. Поэтому мы отменяем эстафету огня, которая должна была пройти на общественных улицах по всей префектуре", – сказал Есимура.

Впрочем, немного позже организаторы эстафеты немного подкорректировали маршрут – теперь олимпийский огонь не будут проносить по дорогам общего пользования. В заявлении оргкомитета говорится, что эстафета олимпийского огня пройдет в Памятном парке "Экспо-70" площадью 260 гектаров без присутствия зрителей, сообщает Reuters.

Ранее мы писали, что первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса. Северная Корея хочет защитить своих спортсменов.