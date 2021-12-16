Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера

Марлос провел в Шахтере восемь лет / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Марлос, у которого истек контракт с Шахтером, покидает Украину с чувством любви и благодарности к донецкому клубу.

Об этом бразильский полузащитник с украинским паспортом, восемь последних лет выступавший за Шахтер, заявил в комментарии LANCE!

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"Словами не передать мои чувства в этот момент. Мне никогда не забыть все, что я испытал за эти десять лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого великого клуба. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что Шахтер сделал для меня и моей семьи", – отметил 33-летний Марлос.

Марлос завершил выступления за Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"В Шахтере я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, с которым все сотрудники относились ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание трофеев, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и вырос как профессионал и как человек. Спасибо за все, Шахтер!" – добавил Марлос.

Марлос прощается с Украиной / Фото: Getty Images

Не исключено, что Марлос продолжит карьеру в Бразилли, хотя на него также претендуют арабские, турецкие и мексиканские клубы.

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Ранее директор Шахтера Дарио Срна рассказал, что Марлос собирался попрощаться с Шахтером, но в последний момент просто не смог приехать на встречу.