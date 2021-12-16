Марлос вперше прокоментував свій відхід із Шахтаря

Марлос провів у Шахтарі вісім років / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Марлос, у якого закінчився контракт із Шахтарем, залишає Україну з почуттям любові та подяки до донецького клубу.

Про це бразильський півзахисник з українським паспортом, який вісім останніх років виступав за Шахтар, заявив у коментарі LANCE!

Реклама

"Словами не передати мої почуття у цю мить. Мені ніколи не забути все, що я відчув за ці десять років в Україні, особливо за останні вісім сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду безмежно вдячний за те, що Шахтар зробив для мене та моєї родини", – зазначив 33-річний Марлос.

Марлос завершив виступи за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"У Шахтарі я залишаю добрих друзів. Я назавжди збережу у своєму серці любов фанатів та повагу, з якою всі співробітники ставилися до мене ці роки. Тут я відзначав здобуття трофеїв, вигравав індивідуальні нагороди, отримав виклик до збірної України та виріс як професіонал та як людина. Дякую за все, Шахтаре!" – додав Марлос.

Марлос прощається з Україною / Фото: Getty Images

Не виключено, що Марлос продовжить кар'єру в Бразиллі, хоча на нього також претендують арабські, турецькі та мексиканські клуби.

Реклама

Раніше директор Шахтаря Даріо Срна розповів, що Марлос збирався попрощатися із Шахтарем, але в останню мить просто не зміг приїхати на зустріч.