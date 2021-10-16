16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Мариуполь остался на дне после гола на последней минуте

Любомир Луканюк
16 октября, 15:52
Металлист 1925 добыл волевую победу на Мариуполем в матче украинской Премьер-лиги. Победный гол гости забили на последней минуте

Гости набрали три очка в Мариуполе

Матчи 11-го тура чемпионата Украины сегодня продолжились в Мариуполе. Где местный клуб принимал Металлист 1925.

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Встреча началась с быстрого гола. Мариуполь организовал атаку левым флангом, после чего Топалов прострелил на ближний угол и Кулаков отправил мяч в сетку.

В середине тайма хозяева могли еще раз забивать. Но Кащук не реализовал два убойных момента. Сначала после выхода один на один попал в штангу, а затем не смог переиграть вратаря.

Далее игра проходила на встречных курсах. Возникали опасности как у тех, так и у других ворот. Можно вспомнить удары Ткачука, Драмбаева, Голодюка. А забил Марлисон.

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Бразилец мощным дальним ударом вогнал мяч под штангу.

Казалось, все закончится мирно, но гости вырвали волевую победу. На последней минуте Зубков ударом головой принес харьковчанам три очка.

Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Кулаков (3) – Марлисон (72), Зубков (90)

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После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист держится в середине турнирной таблицы.

Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

Турнирная таблица УПЛ

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