Маріуполь залишився на дні після голу на останній хвилині

Гості набрали три очки в Маріуполі

Матчі 11-го туру чемпіонату України сьогодні продовжилися e Маріуполі. Де місцевий клуб приймав Металіст 1925.

Дивіться також: онлайн матчу Львів – Динамо

Реклама

Зустріч почалася з швидкого голу. Маріуполь організував атаку лівим флангом, після чого Топалов прострілив на ближній кут і Кулаков відправив м'яч у сітку.

В середині тайму господарі могли ще раз забивати. Але Кащук не реалізував два забійних моменти. Спочатку після виходу сам на сам потрапив в штангу, а потім не зміг переграти воротаря.

Далі гра проходила на зустрічних курсах. Виникали небезпеки як у тих, так і біля інших воріт. Можна згадати удари Ткачука, Драмбаєва, Голодюка. А забив Марлісон.

Реклама

Бразилець потужним дальнім ударом увігнав м'яч під штангу.

Здавалося, все закінчиться мирно, але гості вирвали вольову перемогу. На останній хвилині Зубков ударом головою приніс харків'янам три очки.

Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Кулаков (3) – Марлісон (72), Зубков (90)

Реклама

Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст тримається в середині турнірної таблиці.

Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1.