16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 41’
Львів 1
Динамо 1
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Маріуполь залишився на дні після голу на останній хвилині

Любомир Луканюк
16 жовтня, 15:52
Металіст 1925 здобув вольову перемогу на Маріуполем в матчі української Прем'єр-ліги. Переможний гол гості забили на останній хвилині

Гості набрали три очки в Маріуполі

Матчі 11-го туру чемпіонату України сьогодні продовжилися e Маріуполі. Де місцевий клуб приймав Металіст 1925.

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Зустріч почалася з швидкого голу. Маріуполь організував атаку лівим флангом, після чого Топалов прострілив на ближній кут і Кулаков відправив м'яч у сітку.

В середині тайму господарі могли ще раз забивати. Але Кащук не реалізував два забійних моменти. Спочатку після виходу сам на сам потрапив в штангу, а потім не зміг переграти воротаря.

Далі гра проходила на зустрічних курсах. Виникали небезпеки як у тих, так і біля інших воріт. Можна згадати удари Ткачука, Драмбаєва, Голодюка. А забив Марлісон.

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Бразилець потужним дальнім ударом увігнав м'яч під штангу.

Здавалося, все закінчиться мирно, але гості вирвали вольову перемогу. На останній хвилині Зубков ударом головою приніс харків'янам три очки.

Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Кулаков (3) – Марлісон (72), Зубков (90)

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Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст тримається в середині турнірної таблиці.

Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1.

Турнірна таблиця УПЛ

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