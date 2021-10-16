Маріуполь залишився на дні після голу на останній хвилині

Гості набрали три очки в Маріуполі
Матчі 11-го туру чемпіонату України сьогодні продовжилися e Маріуполі. Де місцевий клуб приймав Металіст 1925.
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Зустріч почалася з швидкого голу. Маріуполь організував атаку лівим флангом, після чого Топалов прострілив на ближній кут і Кулаков відправив м'яч у сітку.
В середині тайму господарі могли ще раз забивати. Але Кащук не реалізував два забійних моменти. Спочатку після виходу сам на сам потрапив в штангу, а потім не зміг переграти воротаря.
Далі гра проходила на зустрічних курсах. Виникали небезпеки як у тих, так і біля інших воріт. Можна згадати удари Ткачука, Драмбаєва, Голодюка. А забив Марлісон.
Бразилець потужним дальнім ударом увігнав м'яч під штангу.
Здавалося, все закінчиться мирно, але гості вирвали вольову перемогу. На останній хвилині Зубков ударом головою приніс харків'янам три очки.
Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Кулаков (3) – Марлісон (72), Зубков (90)
Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст тримається в середині турнірної таблиці.
Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1.
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