30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь – Динамо: когда и где смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
30 октября, 12:25
30 октября в Мариуполе сыграют лучшая и худшая команды Премьер-лиги. Список трансляций матча Мариуполь – Динамо

Динамо уже обыгрывало Мариуполь на этой неделе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня начинается 13-й тур украинской Премьер-лиги. В Мариуполе последняя команда УПЛ сыграет с первой.

Когда начало. Матч чемпионата Украины на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 14:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Мариуполь – Динамо идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Футбол 2.

Кто фаворит. В букмекерских конторах коэффициент на победу Динамо – 1.18, на ничью – 7.1, на победу Мариуполя – 13.5.

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Вероятность исхода встречи такая: победа Мариуполя – 7%, ничья – 13%, победа Динамо – 80%.

Напомним, что в среду команды сыграли в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо выиграло – 2:1. За киевлян голы забили Вербич и Шабанов, а у мариупольцев отличился Очеретько.