Мариуполь, Буча и Херсон в Греции: Шахтер поддержал города-герои Украины (фото)

Форма Шахтера на благотворительный матч против Олимпиакоса / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер проводит благотворительный матч против Олимпиакоса. Поединок станет первым в ходе европейского тура дончан "Shakhtar Global Tour for Peace".

Дончане выйдут на матч не только в экспериментальном составе (без единого легионера), но и в особенных футболках. Вместо фамилий на них были указаны украинские города-герои.

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Шахтер разместил на футболках населенные пункты, которые сильнее всего пострадали от атак российских фашистов. Среди них – Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, Мариуполь, Чернигов, Ахтырка, Волноваха, Херсон и Николаев.

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Отметим, что после первого тайма Шахтер уступает со счетом 0:1. Греки забили единственный мяч на 22 минуте благодаря усилиям форварда Тикиньо Соареса.

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В рамках благотворительного тура дончане сыграют еще три поединка. 14 апреля Шахтер будет противостоять Лехии, 19 апреля – Фенербахче, а 1 мая "горняки" померяются силами с Хайдуком из Сплита.