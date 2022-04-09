Шахтер – Олимпиакос: прямая видеотрансляция матча

Матчем Шахтер – Олимпиакос стартует благотворительный тур в поддержку Украину и украинских детей

Олимпиакос VS Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 9 апреля, в первой игре Shakhtar Global Tour for Peace "горняки" встретятся с чемпионом Греции Олимпиакосом. Товарищеский поединок состоится в Афинах на стадионе Караискакис. Начало матча в 20:00.

Читайте также: Миколенко против Роналду: когда и где смотреть матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

Реклама

Прямая трансляция матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.

Трансляция также будет доступна на канале Футбол 1.

Реклама

Соперник украинцев – 46-кратный чемпион Греции и 28-кратный обладатель Кубка Греции.

К матчу с Олимпиакосом под руководством Роберто Де Дзерби готовятся игроки первой команды Шахтера и U19, а также присоединившиеся футболисты ФК Мариуполь:

Реклама

голкиперы Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков;

полевые игроки Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Данило Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мышнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace:

9 апреля. Олимпиакос (Пирей) – "Шахтер"

14 апреля. Легия (Гданьск) – Шахтер

19 апреля. Фенербахче (Стамбул) – Шахтер

1 мая. Хайдук (Сплит) – Шахтер

Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.