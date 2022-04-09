Маріуполь, Буча та Херсон у Греції: Шахтар підтримав міста-герої України (фото)

Форма Шахтаря на благодійний матч проти Олімпіакосу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар проводить благодійний матч проти Олімпіакосу. Поєдинок стане першим у ході європейського туру донеччан "Shakhtar Global Tour for Peace".

Донеччани вийдуть на матч не лише в експериментальному складі (без єдиного легіонера), а й в особливих футболках. Замість прізвищ на них було вказано українські міста-герої.

Реклама

Читайте також: Ракицький повертається до Шахтаря – екс-гравець Зеніту гратиме на благо України

Шахтар розмістив на футболках населені пункти, які найбільше постраждали від атак російських фашистів. Серед них – Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Маріуполь, Чернігів, Охтирка, Волноваха, Херсон та Миколаїв.

Реклама

Зазначимо, що після першого тайму "Шахтар" поступається з рахунком 0:1. Греки забили єдиний м'яч на 22 хвилині завдяки зусиллям форварда Тікіньо Соареса.

Читайте також: Динамо та Шахтар зіграють у Європі заради України – реакція МЗС

У рамках благодійного туру донеччани зіграють ще три поєдинки. 14 квітня Шахтар протистоятиме Лехії, 19 квітня – Фенербахче, а 1 травня "гірники" поміряються силами з Хайдуком зі Спліту.