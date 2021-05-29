Манчестер Сити – Челси: видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Смотрите все самые интересные моменты решающего поединка ЛЧ-2021 в Порту на стадионе Драгау. Лондонская команда открыла счет под занавес первого тайма

Кай Хаверц переиграл Эдерсона и открыл счет / Фото: Reuters

В субботу, 29 мая, в солнечном Порту проходит финальный матч Лиги чемпионов между английскими Манчестер Сити и Челси – 0:1. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан". Текстовая трансляция матча МанСити – Челси идет на нашем сайте. А здесь – видео голов, ключевых моментов матча, а также обзоры каждого из таймов.

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Первый гол в матче

Уже в первом тайме Челси из-за травмы потерял Тьяго Силву. Но буквально через несколько минут после его ухода лондонцы открыли счет. На 42-й минуте роскошная передача Мейсона Маунта из глубины нашла Кая Хаверца, который убежал от Зинченко, переиграл Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. Это дебютный гол Хаверца в Лиге чемпионов.

Обзор первого тайма МанСити – Челси 0:1

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Ранее настоящий детектив Макконахи обратился к Челси перед финалом Лиги чемпионов.

Смотрите, как Манчестер Сити и Челси пробились в финал