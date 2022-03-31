Мадридский Реал подписал молодого таланта Шахтера

Новичок Шахтера Винисиус Тобиас / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война России против Украины отправила наш футбол в нокдаун. УПЛ приостановлена, из-за чего игроки лишились игровой практики. Тем не менее ФИФА пошла навстречу игрокам из чемпионата Украины.

Организация открыла трансферное окно для футболистов из клубов УПЛ, чтобы они могли уйти в аренду до конца текущего сезона. Этим уже воспользовались лидеры Динамо Вербич и Кендзера, которые уехали в чемпионат Польши.

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Шахтер тоже отправляет в аренды своих игроков. Майкон вернулся в Бразилию, где временно будет выступать за Коринтианс, а Тете стал игроком Лиона.

Правда, самым запоминающимся трансфером стоит назвать переход Винисиуса Тобиаса в мадридский Реал. Об аренде 18-летнего защитника сообщает авторитетное испанское издание AS.

Бразилец Винисиус Тобиас теперь игрок Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Игрок переходит в команду Карло Анчелотти на правах аренды до 30 июня 2022 года, однако у "сливочных" будет право выкупа Винисиуса после окончания арендного договора. Для этого мадридцам придется раскошелиться на 18 миллионов евро.

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Правда, сыграть за Реал в Ла Лиге Тобиас не сможет. По местным правилам, клуб может зарегистрировать не более трех футболистов, которые не имеют гражданство Евросоюза. Эти слоты уже заняли Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао.

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Впрочем, на Лигу чемпионов Реал сможет заявить Тобиаса. Отметим, что правый защитник перешел в Шахтер этой зимой, однако успел сыграть лишь в шести товарищеских матчах на сборах.