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Любовь на верблюде: жена поздравила Усика с днем рождения

Андрей Трофимов
17 января, 09:50
Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу среди профи Александр Усик сегодня празднует 35-летие

У Усика день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF Александру Усику исполнилось 35 лет. Тест: 10 фактов об Александре Усике.

С днем рождения поздравила боксера его супруга Екатерина. В качестве фото она выбрала то, где Александр в пустыне катается верхом на верблюде.

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"С днем рождения, моя любовь", – подписала снимок Екатерина.

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Ранее мы писали, что Александр Усик, давней победой над которым накануне похвастались в России, продолжает активно проводить время в Буковеле.

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Усик опубликовал в Instagram видео, как, отложив в сторону лыжи и палки, в защитном шлеме резво махает кулаками в спарринге с невидимым соперником.