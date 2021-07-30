Львов – Шахтер: где и когда смотреть визит Де Дзерби на "Арену-Львов"

Поединок между Львовом и Шахтером откроет второй тур чемпионата Украины 2021/2022. Начало матча – в 19:00

Шахтер отправится в гости ко Львову / Фото: Официальный сайт ФК "Львов", Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч второго тура чемпионата Украины 2021/2022 между Львовом и Шахтером начнется в 19:00 по киевскому времени. Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена-Львов". Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Львов – Шахтер? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Львов – Шахтер пройдет у нас на сайте.

Если же вы не успели посмотреть матч в прямом эфире, в повторе его можно будет увидеть в 23:25 на телеканале Футбол 2, а также в субботу, 31 июля:

в 08:10 на телеканале Футбол 2

в 12:45 на телеканале Футбол 1

в 17:05 на телеканале Футбол 1

в 02:10 на телеканале Футбол 2

Оба соперника неплохо показали себя в прошлые выходные. Львов вышел на матч с Мариуполем в ограниченном составе из-за эпидемии коронавируса, однако это не помешало "горожанам" добыть один балл. Более того, по игре именно Львов больше заслуживал на победу.

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Шахтер же смог одолеть Ингулец в первом матче Де Дзерби в УПЛ. "Горняки" забили два гола до перерыва и спокойно доводили игру до логической победы, однако гол Стеффена за 10 минут до финального свистка заставил болельщиков немного попереживать.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби выглядит совсем символическим – 1.20. На ничью выставлен коэффициент 6.70, на победу гостей – аж 15.00. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Бессмертного (2.21).

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