Львів – Шахтар: де і коли дивитися візит Де Дзербі на "Арену-Львів"

Шахтар вирушить в гості до Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов", Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч другого туру чемпіонату України 2021/2022 між Львовом і Шахтарем почнеться о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Львів – Шахтар? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Львів – Шахтар пройде у нас на сайті.

Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити о 23:25 на телеканалі Футбол 2, а також в суботу, 31 липня:

о 08:10 на телеканалі Футбол 2

о 12:45 на телеканалі Футбол 1

о 17:05 на телеканалі Футбол 1

о 02:10 на телеканалі Футбол 2

Обидва суперники непогано показали себе в минулі вихідні. Львів вийшов на матч з Маріуполем в обмеженому складі через епідемію коронавірусу, однак це не завадило "городянам" здобути один бал. Більш того, по грі саме Львів більше заслуговував на перемогу.

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Шахтар же зміг здолати Інгулець в першому матчі Де Дзербі в УПЛ. "Гірники" забили два голи до перерви і спокійно доводили гру до логічної перемоги, проте гол Стеффена за 10 хвилин до фінального свистка змусив уболівальників трохи попереживати.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.20. На нічию виставлений коефіцієнт 6.70, на перемогу гостей – аж 15.00. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Безсмертного (2.21).

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