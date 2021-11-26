Лучший соперник для сборной Украины: болельщики сделали неожиданный выбор

Украинские болельщики хотят матч против Уэльса / Фото: Getty Images

На сайте Segodnya.ua проходил опрос, кого болельщики сборной Украины хотят видеть в качестве соперника команды Александра Петракова. Онлайн жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 пройдет на нашем сайте.

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Болельщики с небольшим перевесом отдали предпочтение сборной Уэльса. 32% проголосовавших хотят увидеть матч Украины портив Гарета Бейла и компании.

Выберите соперника для сборной Украины Португалия Италия Шотландия Швеция Уэльс

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Уэльс занял второе место в группе с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. Они одержали четыре победы в отборе, трижды сыграли вничью и один раз проиграли.

Второе место среди самых желаемых соперников сборной Украины заняла сборная Шотландии – 30 процентов голосов.

Интересно, что украинские болельщики больше всего не хотели играть со сборной Португалии Криштиану Роналду. Выше даже оказался действующий чемпион Европы Италия.

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Как пройдет жеребьевка

В плей-офф отбора на ЧМ-2022 примут участие 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также еще две команды, вышедшие в стыки через Лигу наций. Они будут разделены на шесть пар.

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Украина попала в число несеяных, поэтому полуфинал точно проведет в гостях. Нашим соперником гарантированно не станет Россия, так как УЕФА продолжает разводить наши команды.

Полуфинальные матчи запланированы на 24 марта 2022 года, финальные – 29 марта.