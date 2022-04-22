"Лучшие дни Кличко позади": скандальный Майк Тайсон вспомнил об украинце

Майк Тайсон вспомнил про бой Джошуа с Кличко

Летом должен состояться долгожданный бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В прошлом году украинец выиграл у AJ, забрав чемпионские пояса WBO, WBA, IBF.

Усик уже начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны. Тем временем, свои мысли о предстоящем бое высказал легендарный боксер Майк Тайсон.

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"В реванше с Усиком Джошуа нужно немного поднять темп, но не очень сильно. У него просто очень много потенциал. Когда Джошуа бился з Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом. Но он отлично бился в тот вечер, это был великий бой. По некоторым причинам, не знаю каким, но мы много чего ждем от Джошуа".

Напомним, что бой против Джошуа стал последним в карьере для Владимира Кличко. В 2017 году "Доктор Стальной Молот" уступил британцу техническим нокаутом в 11 раунде.

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К слову, вчера Майк Тайсон попал в скандал. Бывший американский боксер набросился на пассажира в самолете, устроив драку на борту.