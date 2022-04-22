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"Найкращі дні Кличка позаду": скандальний Майк Тайсон згадав про українця

Анатолій Дерека
22 квітня, 09:21
Легендарний американець на прикладі бою Джошуа з Кличком розповів, за рахунок чого AJ може взяти реванш у Олександра Усіка

Майк Тайсон згадав про бій Джошуа з Кличком

Влітку має відбутися довгоочікуваний бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Минулого року українець виграв у AJ, забравши чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF.

Усік вже розпочав підготовку до поєдинку, виїхавши з України під час війни. Тим часом свої думки про майбутній бій висловив легендарний боксер Майк Тайсон.

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"У реванші з Усіком Джошуа потрібно трохи підняти темп, але не дуже сильно. У нього просто дуже багато потенціал. Коли Джошуа бився з Кличком, найкращі дні Володимира залишилися у минулому.

Але він чудово бився того вечора, це був великий бій. З деяких причин, не знаю яким, але ми багато чого чекаємо від Джошуа.

Нагадаємо, що бій проти Джошуа став останнім у кар'єрі для Володимира Кличка. У 2017 році "Доктор Сталевий Молот" поступився британцю технічним нокаутом у 11 раунді.

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До речі, вчора Майк Тайсон потрапив у скандал. Колишній американський боксер накинувся на пасажира у літаку, влаштувавши бійку на борту.