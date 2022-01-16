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Лучшего теннисиста мира выдворят из Австралии за отказ от вакцинации

Александр Трикиша
16 января, 12:03
Новак Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Федеральный суд отклонил апелляцию сербского теннисиста и оставил в силе решение о депортации спортсмена

Новак Джокович будет депортирован из Австралии / Фото: REUTERS

Суд согласился с министром иммиграции Алексом Хоуком, который в пятницу аннулировал визу 34-летнего серба после нарушения им карантинных ограничений.

Об этом сообщает Marca.

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В качестве своих доводов власти приводили тот факт, что решение в пользу Джоковича могло бы спровоцировать недовольство людей, выступающих против вакцинации против COVID-19 в Австралии.

Фанаты поддержали Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня

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