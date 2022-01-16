Лучшего теннисиста мира выдворят из Австралии за отказ от вакцинации

Новак Джокович будет депортирован из Австралии / Фото: REUTERS
Суд согласился с министром иммиграции Алексом Хоуком, который в пятницу аннулировал визу 34-летнего серба после нарушения им карантинных ограничений.
Об этом сообщает Marca.
В качестве своих доводов власти приводили тот факт, что решение в пользу Джоковича могло бы спровоцировать недовольство людей, выступающих против вакцинации против COVID-19 в Австралии.
Фанаты поддержали Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня
ПРОИСХОДИТ
- Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
- Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику. Она заявила, что Новак – в плену.
- Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.
- Но власти второй раз аннулировали визу серба.
- Там временем уже три страны грозят тюрьмой Джоковичу.