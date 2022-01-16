Найкращого тенісиста світу випроводять з Австралії за відмову від вакцинації

Новак Джокович буде депортований з Австралії / Фото: REUTERS
Суд погодився з міністром імміграції Алексом Хоуком, який у п'ятницю анулював візу 34-річного серба після порушення карантинних обмежень.
Про це повідомляє Marca.
Як свої аргументи влада наводила той факт, що рішення на користь Джоковича могло б спровокувати невдоволення людей, які виступають проти вакцинації проти COVID-19 в Австралії.
Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
- Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
- Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу закотила істерику. Вона заявила, що Новак – у полоні.
- Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Але влада вдруге анулювала візу серба.
- Там часом уже три країни загрожують в'язницею Джоковичу.