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Найкращого тенісиста світу випроводять з Австралії за відмову від вакцинації

Олександр Трикіша
16 січня, 12:03
Новак Джокович не зможе зіграти на відкритому чемпіонаті Австралії. Федеральний суд відхилив апеляцію сербського тенісиста та залишив чинним рішення про депортацію спортсмена

Новак Джокович буде депортований з Австралії / Фото: REUTERS

Суд погодився з міністром імміграції Алексом Хоуком, який у п'ятницю анулював візу 34-річного серба після порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Marca.

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Як свої аргументи влада наводила той факт, що рішення на користь Джоковича могло б спровокувати невдоволення людей, які виступають проти вакцинації проти COVID-19 в Австралії.

Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

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