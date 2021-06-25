Лучшего польского форварда на Евро обвинили в том, что он – украинец

Роберт Левандовски растранжирил несколько моментов в матче чемпионата Европы со сборной Швеции, что не позволило его сборной победить и выйти в плей-офф

Форвард сборной Польши Левандовски / Фото: Reuters

Групповой этап Евро завершился несколькими драматическими матчами. В одном из них поляки уступили шведам, что позволило пробиться в плей-офф сборной Украины. В той встрече звездный форвард "Кадры" Роберт Левандовски сделал дубль, но не реализовал несколько убойных моментов. За что получил оригинальные "обвинения" в том, что он – украинец.

Читайте о том, что Ярмоленко и Левандовски – в ТОП-5 лучших бомбардиров Евро-2020.

Болельщики, комментируя то, как Роберт не мог вогнать мяч в сетку, говорят, что, видимо, он хочет помочь сборной Украины. Причем, точно неизвестно, принадлежат ли слова поляку, или же их говорит наш соотечественник на польском. Хотя подобное невезение свойственно нападающему еще со времен выступления за дортмундскую Боруссию.

Недавно Левандовски невероятным дальним ударом попал в телефон.

Польская команда, набрав одно очко в трех матчах (ничьей с испанцами), покинула турнир. Что, впрочем, не помешало игроку Баварии высказать веру в свою сборную: "Я вижу свет в конце туннеля".

Тем временем коварный Роналду испугал партнера на тренировке.

Смотрите полный обзор матча Швеция – Польша: