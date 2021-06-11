Левандовски невероятным дальним ударом попал в телефон – к Евро готов

Звездный польский нападающий находится в потрясающей форме перед стартом чемпионата Европы и удивляет трюками. Его команда стартует в Санкт-Петербурге

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В пятницу финальная часть ЧЕ открывается для двух сборных. Остальные же продолжают подготовку к стартовым матчам. Звездный голеадор польской команды Роберт Левандовски пока что демонстрирует свой класс партнерам. На прошлой неделе 32-летний Левандовски поразил финтом и голом на тренировке с отрицательного угла. Сегодня форвард Баварии потряс снайперскими способностями.

Роберт дальним крученым ударом левой ногой смог попасть в телефон коллеги, который снимал болельщиков и вратаря Лукаша Фабианского за воротами. Точность "выстрела" просто поражает. Видео появилось на страничке в Twitter:

В конце мая стало известно, что Левандовски забил в Германии 41 мяч за сезон и побил древний рекорд Мюллера. Сборная Польши сыграет на Евро в группе Е вместе с командами Испании, Швеции и Словакии.

Тем временем у немецкого журналиста отобрали аккредитацию на матчи в Питере.

Смотрите, как сборные Польши и Исландии сыграли вничью в товарищеском матче:

Вашему вниманию – общение с дипломатом из Нидерландов перед матчем с Украиной на Евро-2020: