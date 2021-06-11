11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Левандовски невероятным дальним ударом попал в телефон – к Евро готов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 20:32
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Звездный польский нападающий находится в потрясающей форме перед стартом чемпионата Европы и удивляет трюками. Его команда стартует в Санкт-Петербурге
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В пятницу финальная часть ЧЕ открывается для двух сборных. Остальные же продолжают подготовку к стартовым матчам. Звездный голеадор польской команды Роберт Левандовски пока что демонстрирует свой класс партнерам. На прошлой неделе 32-летний Левандовски поразил финтом и голом на тренировке с отрицательного угла. Сегодня форвард Баварии потряс снайперскими способностями.

Роберт дальним крученым ударом левой ногой смог попасть в телефон коллеги, который снимал болельщиков и вратаря Лукаша Фабианского за воротами. Точность "выстрела" просто поражает. Видео появилось на страничке в Twitter:

В конце мая стало известно, что Левандовски забил в Германии 41 мяч за сезон и побил древний рекорд Мюллера. Сборная Польши сыграет на Евро в группе Е вместе с командами Испании, Швеции и Словакии.

Тем временем у немецкого журналиста отобрали аккредитацию на матчи в Питере.

Смотрите, как сборные Польши и Исландии сыграли вничью в товарищеском матче:

Вашему вниманию – общение с дипломатом из Нидерландов перед матчем с Украиной на Евро-2020:

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