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Дания --
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Чехия --
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Евро-2020

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Коварный Роналду испугал партнера на тренировке перед матчем Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 17:17
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Знаменитый португальский форвард решил подшутить над Пепе и неожиданно облить его водой во время занятия накануне поединка 1/8 финала с бельгийцами
Криштиану Роналду и Пепе на Евро-2020
Криштиану Роналду и Пепе на Евро-2020 / Фото: Reuters

После завершения группового этапа чемпионата Европы 16 лучших команд готовятся к матчам плей-офф. Сборная Португалия в воскресенье в испанской Севилье сразится с командой Бельгии. В лагере действующих чемпионов царит веселое настроение, что подтвердил своим трюком на тренировке Роналду.

Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020.

Видеоролик опубликовали на страничке португальской команды в Instagram. Криштиану позволил себе пошутить над партнером-ветераном Пепе. Форвард незаметно подкрался к нему сзади и облил водой. Сначала защитник встрепенулся от неожиданности, но затем лишь рассмеялся, узнав старого друга.

Тем временем Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020.

Кроме сборной Португалии, защитник и форвард длительное время выступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 гг., Криштиану – в 2009-2018.

Сборная Португалии, Роналду и Пепе
Сборная Португалии, Роналду и Пепе / Фото: Reuters

Вашему вниманию – мисс сборной Португалии: продавщица превратила Роналду в семьянина.

Напомним, на групповом этапе Роналду и Ко обыграли Венгрию, уступили Германии и разошлись миром с Францией.

Смотрите, как французы и португальцы выдали боевую ничью:

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D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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