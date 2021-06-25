Коварный Роналду испугал партнера на тренировке перед матчем Евро

После завершения группового этапа чемпионата Европы 16 лучших команд готовятся к матчам плей-офф. Сборная Португалия в воскресенье в испанской Севилье сразится с командой Бельгии. В лагере действующих чемпионов царит веселое настроение, что подтвердил своим трюком на тренировке Роналду.
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Видеоролик опубликовали на страничке португальской команды в Instagram. Криштиану позволил себе пошутить над партнером-ветераном Пепе. Форвард незаметно подкрался к нему сзади и облил водой. Сначала защитник встрепенулся от неожиданности, но затем лишь рассмеялся, узнав старого друга.
Тем временем Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020.
Кроме сборной Португалии, защитник и форвард длительное время выступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 гг., Криштиану – в 2009-2018.
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Напомним, на групповом этапе Роналду и Ко обыграли Венгрию, уступили Германии и разошлись миром с Францией.
Смотрите, как французы и португальцы выдали боевую ничью: