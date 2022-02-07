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Лучшего лекарства нет: жена Шевченко показала, как он приходит в себя от увольнения из Дженоа

Александр Трикиша
7 февраля, 14:59
Карьера Андрея Шевченко в Дженоа обернулась фиаско – украинский тренер продержался в итальянском клубе всего два с половиной месяца. Серьезный психологический удар

Увольнение из Дженоа ударило по Шеве / Фото: REUTERS

А добила Шеву неудача с назначением в сборную Польши. Украинец долгое время оставался главным кандидатом, но в итоге остался без работы.

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Да уж, такого поворота в карьере экс-наставник сборной Украины явно не ожидал.

Поэтому восстановить психологическое здоровье Шевченко решил в кругу семьи. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из последнего поста на странице супруги Шевы американской модели Кристен Пазик.

"Время для семьи. Лучше лекарства нет", – подписала Кристен фото, на котором позирует Шева и его 15-летний сын Кристиан.

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Напомним, Андрей и Кристен познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Отметим, что сам Шевченко молчит в соцсетях с начала января. Он даже не прокомментировал свое увольнение.

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Кстати, ранее мы писали, что сборная Польши отказала Шевченко из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.