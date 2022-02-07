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Кращих ліків немає: дружина Шевченка показала, як він оговтується після звільнення з Дженоа

Олександр Трикіша
7 лютого, 14:59
Кар'єра Андрія Шевченка в Дженоа обернулася фіаско – український тренер протримався в італійському клубі лише два з половиною місяці. Серйозний психологічний удар

Звільнення з Дженоа вдарило по Шеві / Фото: REUTERS

А добила Шеву невдача із призначенням до збірної Польщі. Українець довгий час залишався головним кандидатом, але залишився без роботи.

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Так, такого повороту в кар'єрі екснаставник збірної України явно не очікував.

Тому відновити психічне здоров'я Шевченко вирішив у родинному колі. У всякому разі, такий висновок можна зробити з останнього посту на сторінці дружини Шеви американської моделі Крістен Пазік.

"Час для сім'ї. Краще за ліки немає", – підписала Крістен фото, на якому позує Шева та його 15-річний син Крістіан.

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Нагадаємо, Андрій та Крістен познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджо Армані у 2002 році, а через два роки зіграла весілля у Вашингтоні.

Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Александр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

Зазначимо, що сам Шевченко мовчить у соцмережах від початку січня. Він навіть не прокоментував свого звільнення.

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До речі, раніше ми писали, що збірна Польщі відмовила Шевченку через дружбу з Романом Абрамовичем. Нібито російський олігарх міг би попросити здати гру росіянам у плей-офф.