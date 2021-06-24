Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал, что тренер киевского Динамо Мирча Луческу звонит после каждого матча на чемпионате Европы

Мирча Луческу разбирает игры сборной Украины / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко вспомнил матч Украины и Швеции на Евро-2012. А затем признался, что во время нынешнего чемпионата Европы созванивается с главным тренером киевского Динамо Мирчей Луческу, который разбирает матчи сборной. Напомним, что в 1/8 финала украинцы сыграют против сборной Швеции.

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"Думаю, Мирча Луческу будет рад, что мы пройдем как можно дальше, и dообще играли на таком уровне. Он звонит, после каждого матча на связи. Также разбирает игры, подсказывает наши ошибки. Матч со Швецией? Считаю, что нужно брать на себя игру и рисковать. Не бояться. Если ошибаться, то уверенно, что не они нас заставили ошибиться, а мы захотели этого сами", – рассказал Шапаренко на пресс-конференции УАФ

Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук / Фото: Reuters

Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

Также украинские футболисты думали, что поляки забьют третий гол Швеции. Хорошую новость они узнали во время ужина.

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