17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Луческу помиловал Супрягу! Барселоне должно быть страшно

Андрей Трофимов
18 октября, 16:32
Динамо отправилось на матч Лиги чемпионов против Барселоны. В состав киевлян попал форвард, игрой которого Луческу был недоволен в матче со Львовом

Мирча Луческу остался недоволен игрой Владислава Супряги / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

За двое суток до матча с Барселоной киевское Динамо вылетело в столицу Каталонии. В состав вошел и форвард Владислав Супряга.

В субботнем матче против Львова Супряга был заменен еще в первом тайме. Мирча Луческу был очень злой на игрока.

Реклама

"Замена – для него это возможность подумать. Он не забил гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер", – негодовал после игры тренер.

Читайте также: Это конец карьеры Супряги: жесткий приговор чемпиону мира

Но Луческу оказался отходчивым и помиловал Супрягу.

Состав Динамо на матч с Барселоной:

Реклама
  • вратари: Бойко, Бущан
  • защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный
  • полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо
  • нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес

Матч Барселона – Динамо пройдет 20 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало в 19:45.

Реклама

Реклама