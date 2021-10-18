17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Луческу помилував Супрягу! Барселоні має бути страшно

Андрій Трофімов
18 жовтня, 16:32
Динамо вирушило на матч Ліги чемпіонів проти Барселони. До складу киян потрапив форвард, грою якого Луческу був незадоволений в матчі зі Львовом

Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За дві доби до матчу з Барселоною київське Динамо вилетіло в столицю Каталонії. До складу увійшов і форвард Владислав Супряга.

У суботньому матчі проти Львова Супряга був замінений ще в першому таймі. Мірча Луческу був дуже злий на гравця.

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"Заміна – для нього це можливість подумати. Він не забив гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля. Він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер", – обурювався після гри тренер.

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Але Луческу швидко відійшов і помилував Супрягу.

Склад Динамо на матч з Барселоною:

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  • воротарі: Бойко, Бущан
  • захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
  • півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо
  • нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес

Матч Барселона – Динамо відбудеться 20 жовтня в рамках третього туру Ліги чемпіонів. Початок о 19:45.

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