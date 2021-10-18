Луческу помилував Супрягу! Барселоні має бути страшно

Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За дві доби до матчу з Барселоною київське Динамо вилетіло в столицю Каталонії. До складу увійшов і форвард Владислав Супряга.

У суботньому матчі проти Львова Супряга був замінений ще в першому таймі. Мірча Луческу був дуже злий на гравця.

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"Заміна – для нього це можливість подумати. Він не забив гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля. Він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер", – обурювався після гри тренер.

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Але Луческу швидко відійшов і помилував Супрягу.

Склад Динамо на матч з Барселоною:

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воротарі: Бойко, Бущан

Бойко, Бущан захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо

Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес

Матч Барселона – Динамо відбудеться 20 жовтня в рамках третього туру Ліги чемпіонів. Початок о 19:45.