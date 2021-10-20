Луческу хвастался, что лучше Лобановского. А слабо повторить легендарные 4:0?

Мирча Луческу и Валерий Лобановский / Фото: Getty Images, AFP

Барселона примет Динамо на стадионе "Камп Ноу", начало – в 19:45. Барселона – Динамо трансляция уже доступна на нашем сайте.

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Каталонский клуб неудачно стартовал в текущем сезоне, а в Лиге чемпионов даже еще ни разу не поразил ворота соперников, проиграв две стартовые встречи с одинаковым счетом 0:3.

Возможно, киевляне смогут воспользоваться кризисом Барселоны и преподнести сюрприз экспертам, как это было в 1997 году!

Перед этим киевляне разгромили Барселону 3:0 на "Олимпийском", поэтому каталонцы жаждали расплаты на своем поле. Но какой же шок был у местных фанатов после финального свистка!

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Хет-трик Андрея Шевченко и мяч Сергея Реброва заставили болельщиков Барселоны аплодировать гениальной игре подопечных Валерия Лобановского.

Мирча Луческу не раз сравнивал себя с легендарным украинским тренером и даже заявлял, что он лучше него. Что ж, сегодня у него есть прекрасный шанс доказать это на деле.