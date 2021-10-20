20 октября 43’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Луческу хвастался, что лучше Лобановского. А слабо повторить легендарные 4:0?

Александр Трикиша
20 октября, 19:42
Сегодня Динамо сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов. Из года в год противостояние этих двух команд заставляют вспомнить легендарной поединок 1997 года

Мирча Луческу и Валерий Лобановский / Фото: Getty Images, AFP

Барселона примет Динамо на стадионе "Камп Ноу", начало – в 19:45. Барселона – Динамо трансляция уже доступна на нашем сайте.

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Каталонский клуб неудачно стартовал в текущем сезоне, а в Лиге чемпионов даже еще ни разу не поразил ворота соперников, проиграв две стартовые встречи с одинаковым счетом 0:3.

Возможно, киевляне смогут воспользоваться кризисом Барселоны и преподнести сюрприз экспертам, как это было в 1997 году!

Перед этим киевляне разгромили Барселону 3:0 на "Олимпийском", поэтому каталонцы жаждали расплаты на своем поле. Но какой же шок был у местных фанатов после финального свистка!

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Хет-трик Андрея Шевченко и мяч Сергея Реброва заставили болельщиков Барселоны аплодировать гениальной игре подопечных Валерия Лобановского.

Мирча Луческу не раз сравнивал себя с легендарным украинским тренером и даже заявлял, что он лучше него. Что ж, сегодня у него есть прекрасный шанс доказать это на деле.

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