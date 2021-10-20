20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 2’
Барселона 0
Динамо 0
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Луческу хвалився, що краще Лобановського. А слабо повторити легендарні 4:0?

Олександр Трикіша
20 жовтня, 19:42
Сьогодні Динамо зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів. З року в рік протистояння цих двох команд змушують згадати легендарної поєдинок 1997 року

/ Фото: Getty Images, AFP

Барселона прийме Динамо на стадіоні "Камп Ноу", початок – о 19:45. Барселона – Динамо трансляція вже доступна на нашому сайті.

Барселона – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Каталонський клуб невдало стартував в поточному сезоні, а в Лізі чемпіонів навіть ще жодного разу не вразив ворота суперників, програвши дві стартові зустрічі з однаковим рахунком 0:3.

Можливо, кияни зможуть скористатися кризою Барселони і піднести сюрприз експертам, як це було в 1997 році!

Перед цим кияни розгромили Барселону 3:0 на "Олімпійському", тому каталонці жадали розплати на своєму полі. Але який же шок був у місцевих фанатів після фінального свистка!

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Хет-трик Андрія Шевченка і м'яч Сергія Реброва змусили вболівальників Барселони аплодувати геніальній грі підопічних Валерія Лобановського.

Мірча Луческу не раз порівнював себе з легендарним українським тренером і навіть заявляв, що він краще за нього. Що ж, сьогодні у нього є прекрасний шанс довести це на ділі.

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