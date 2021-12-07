Ломаченко отобьют голову: Вася узнал следующего соперника

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум намерен столкнуть лбами двух бойцов своей компании – Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона, обладателя титула WBO в первом легком весе.
Но для начала Васе нужно 11 декабря справиться с Терминатором – ганцем Ричардом Комми.
"Лома против Шакура – бой, который я хочу организовать. Это будет отличный поединок, неважно, в каком весе он пройдет – легком, первом легком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это масштабный поединок на pay-per-view", – приводит слова Боба Арума World Boxing News.
Отметим, что американцу Шакуру Стивенсону по прозвищу Бесстрашный – 24 года. Он серебряный призер Олимпиады-2016, выиграл все свои 17 боев на профи-ринге.
В последнем из них Стивенсон в октябре нокаутом одолел Джамела Херринга.
Ранее Стивенсон, который в свое время был спарринг-партнером Ломаченко, уже успел пригрозить Васе.
"Я отобью Ломаченко голову", – заявил Шакур.
Добавим, что сам Ломаченко после Комми хотел бы подраться с Джорджем Камбососом, но абсолютный чемпион в легком весе из Австралии утверждает, что украинец для него – не в приоритете.