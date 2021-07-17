Ломаченко – Лопес: категорический прогноз от Фьюри-старшего

Отец Тайсона Фьюри не сомневается, что повторный поединок соперников также завершится победой Теофимо, потому что тот – превосходный, а Вася – просто хороший

Василий Ломаченко vs Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал прогноз на ожидающийся реванш между американцем Теофимо Лопесом и украинцем Василием Ломаченко.

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"Лопес – это острый боец, очень умелый боец. У Теофимо Лопеса совсем другой класс. Один – хороший боец, второй – превосходный боец. Вот в чем разница. А когда превосходный встречается с хорошим, то есть только один победитель – превосходный. Лопес выиграет снова. Будет повторение", – заявил Джон Фьюри каналу Boxing Social

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу по очкам. Судьями был зафиксирован счет 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу американца.

После этого лагерь Теофимо долгое время отказывался от реванша с Ломаченко. Но после убедительной победы Василия над Накатани – согласился. Не исключено, второй бой Ломаченко – Лопес состоится в декабре.