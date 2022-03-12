Ломаченко и Усик защищают Украину и остаются лучшими боксерами мира

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Два украинца в ТОП-10 – авторитетное издание The Ring составило новый рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Сохранил за собой вторую строчку рейтинга чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик, который сейчас вступил в ряды теробороны Киева и защищает столицу Украины от наступления рашистов.

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Поднялся на одну позицию и теперь на седьмом месте расположился другой олимпийский чемпион и экс-чемпион мира Василий Ломаченко. Сейчас украинец сосредоточен на обороне Белгород-Днестровского.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

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Возглавляет рейтинг The Ring мексиканец Сауль Альварес.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Топ-10 выглядит следующим образом:

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Сауль Альварес (Мексика) Александр Усик (Украина) Теренс Кроуфорд (США) Наоя Иноуе (Япония) Эррол Спенс (США) Хуан Фрасиско Эстрада (Мексика) Василий Ломаченко (Украина) Джош Тэйлор (Великобритания) Роман Гонсалес (Никарагуа) Кадзуто Йока (Япония)

Интересно, что сразу четыре страны в ТОП-10 имеют по два своих представителя: Украина, Мексика, США и Япония. Пока наши топ-боксеры сражаются вне ринга за свою свободу и жизнь своих граждан, непобежденный Тарас Шелестюк впервые завершил свой поединок на профи-ринге вничью.