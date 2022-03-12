Ломаченко та Усик захищають Україну та залишаються найкращими боксерами світу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Два українці у ТОП-10 – авторитетне видання The Ring склало новий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Зберіг за собою другий рядок рейтингу чемпіон світу за версіями WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик, який зараз вступив до лав тероборони Києва та захищає столицю України від рашистів.

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Піднявся на одну позицію і тепер на сьомому місці розташувався інший олімпійський чемпіон та екс-чемпіон світу Василь Ломаченко. Зараз українець зосереджений на обороні Білгород-Дністровського .

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

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Очолює рейтинг The Ring мексиканець Сауль Альварес.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Топ-10 виглядає наступним чином:

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Сауль Альварес (Мексика) Олександр Усік (Україна) Теренс Кроуфорд (США) Наоя Іноуе (Японія) Еррол Спенс (США) Хуан Фрасіско Естрада (Мексика) Василь Ломаченко (Україна) Джош Тейлор (Велика Британія) Роман Гонсалес (Нікарагуа) Кадзуто Йока (Японія)

Цікаво, що одразу чотири країни у ТОП-10 мають по два своїх представники: Україна, Мексика, США та Японія. Поки наші топ-боксери поза рингом виборюють свою свободу і захищають життя своїх громадян, непереможений Тарас Шелестюк вперше завершив свій поєдинок на профі-рингу внічию.