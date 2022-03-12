Ломаченко та Усик захищають Україну та залишаються найкращими боксерами світу

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Два українці у ТОП-10 – авторитетне видання The Ring склало новий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Зберіг за собою другий рядок рейтингу чемпіон світу за версіями WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик, який зараз вступив до лав тероборони Києва та захищає столицю України від рашистів.
Піднявся на одну позицію і тепер на сьомому місці розташувався інший олімпійський чемпіон та екс-чемпіон світу Василь Ломаченко. Зараз українець зосереджений на обороні Білгород-Дністровського .
Очолює рейтинг The Ring мексиканець Сауль Альварес.
Топ-10 виглядає наступним чином:
- Сауль Альварес (Мексика)
- Олександр Усік (Україна)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Еррол Спенс (США)
- Хуан Фрасіско Естрада (Мексика)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Джош Тейлор (Велика Британія)
- Роман Гонсалес (Нікарагуа)
- Кадзуто Йока (Японія)
Цікаво, що одразу чотири країни у ТОП-10 мають по два своїх представники: Україна, Мексика, США та Японія. Поки наші топ-боксери поза рингом виборюють свою свободу і захищають життя своїх громадян, непереможений Тарас Шелестюк вперше завершив свій поєдинок на профі-рингу внічию.