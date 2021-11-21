21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Ломаченко его не догонит: Терминатор бегает как Болт (видео)

Олег Люлька
21 ноября, 20:16
Африканский боксер Ричард Комми похвастался своей скоростью перед поединком с Василием Ломаченко, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке

Ломаченко vs Комми / Фото: Instagram

Ричард Комми из Ганы, с которым 11 декабря на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" подерется Василий Ломаченко, имеет все шансы избежать нокаута.

Это случится, если 34-летний африканец по прозвищу Терминатор будет убегать от Васи с той же скоростью, которой он блеснул на тренировке.

Реклама

Комми чуть не вылетел с беговой дорожки, разогнавшись, как Усейн Болт на своей рекордной стометровке.

Видео опубликовано на странице соперника Ломаченко в Instagram.

"Я не остановлюсь", – подписал его Комми.

Реклама

Реклама

Впрочем, справедливости ради, напомним, что Комми умеет не только работать в ринге ногами, но и кулаками. Смотрите, как в своем предыдущем бою, в феврале 2021-го, Ричард нокаутировал доминиканца Маринеса.

Отметим, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram