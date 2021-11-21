21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ломаченко його не наздожене: Термінатор бігає як Болт (відео)

Олег Люлька
21 листопада, 20:16
Африканський боксер Річард Коммі похвалився своєю швидкістю перед поєдинком із Василем Ломаченком, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку

Ломаченко vs Коммі / Фото: Instagram

Річард Коммі з Гани, з яким 11 грудня на рингу "Медісон-сквер-гарден" поб'ється Василь Ломаченко, може уникнути нокауту.

Це станеться, якщо 34-річний африканець на прізвисько Термінатор тікатиме від Васі з тією ж швидкістю, якою він блиснув на тренуванні.

Реклама

Коммі мало не вилетів з бігової доріжки, розігнавшись, як Усейн Болт на своїй рекордній стометрівці.

Відео опубліковано на сторінці суперника Ломаченка в Instagram.

"Я не зупинюся", – підписав його Коммі.

Реклама

Реклама

Утім, заради справедливості, нагадаємо, що Коммі вміє не тільки працювати в рингу ногами, а й кулаками. Дивіться, як у своєму попередньому бою, у лютому 2021-го, Річард нокаутував домініканця Марінеса.

Зазначимо, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram