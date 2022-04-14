Лобстеры, ягненок и крем-брюле: Усика отметили в ресторане Дубая

Вот в таком ресторане, похоже, был Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик во время войны переехал в Прагу, где собирался готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

Недавно боксер сменил себе прическу. Он выстриг на голове казацкий оселедец.

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И, похоже, снова переехал. В Instagram появился свежий снимок Александра с отметкой ресторана The MAINE в Дубае.

Заглянем в меню, что бы мог заказать себе в этом заведении наш чемпион.

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К примеру салат из краба и авокадо стоит 110 дирхам ОАЭ (880 грн), большая порция пасты с лобстером – 350 дирхам (2800 грн), блюдо с австралийского ягненка политое винным соусом стоит – 295 дирхам (2350 грн), порция крем-брюле – 49 (390).

Запить все можно Просекко за 310 дирхам (2470 грн), французским шампанским за 1000 (8000) или по скромному японским пивом – по 47 дирхам (375 грн) за бутылку.

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Вот какие снимки публикует ресторан в соцсетях: