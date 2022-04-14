Лобстери, ягня та крем-брюле: Усика відзначили в ресторані Дубая

Ось у такому ресторані, схоже, був Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик під час війни переїхав до Праги, де збирався готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа.

Нещодавно боксер змінив собі зачіску. Він вистриг на голові козацький оселедець.

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І, схоже, знову переїхав. В Instagram з'явився новий знімок Олександра з відміткою ресторану The MAINE у Дубаї.

Заглянемо в меню, щоб міг замовити собі в цьому закладі наш чемпіон.

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Наприклад салат з краба та авокадо коштує 110 дирхам ОАЕ (880 грн), велика порція пасти з лобстером – 350 дирхам (2800 грн), блюдо з австралійського ягняти полите винним соусом коштує – 295 дирхам (2350 грн), порція крем-брюле – 49 (390).

Запити все можна Просекко за 310 дирхам (2470 грн), французьким шампанським за 1000 (8000) або скромним японським пивом – по 47 дирхам (375 грн) за пляшку.

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Ось які знімки публікує ресторан у соцмережах: