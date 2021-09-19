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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
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Лишение свободы до четырех лет: заявление Динамо по беспределу ультрас

Андрей Трофимов
19 сентября, 17:49
Столичный клуб рассчитывает, что виновные в субботней драке на трибунах НСК "Олимпийский" понесут уголовную ответственность

Драка на НСК Олимпийский / Фото: Профутбол

Динамо выступило с официальным заявлением относительно драки на НСК "Олимпийский" во время матча с Александрией 1:0. Под раздачу чуть не попала женщина с коляской.

Как мы писали, ультрас Динамо били мирных болельщиков своего же клуба.

"Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники"

"Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе №41 Динамо, зажгла пиротехнические средства"

"Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе №37"

"В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей"

"Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов"

"Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины"

"Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления"

"Динамо четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", – сказано в заявлении Динамо.

Отметим, что в статье 296 Уголовного кодекса Украины указано:

"Хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет".

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