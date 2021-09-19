Позбавлення волі до чотирьох років: заява Динамо щодо свавілля ультрас

Бійка на НСК Олімпійський / Фото: Профутбол

Динамо виступило з офіційною заявою щодо бійки на НСК "Олімпійський" під час матчу з Олександрією 1:0. Під роздачу мало не потрапила жінка з коляскою.

Як ми писали, ультрас Динамо били мирних уболівальників свого ж клубу.

"Широкий медійний резонанс отримала інформація про хуліганські дії групи уболівальників щодо глядачів матчу, які зробили їм зауваження стосовно неправомірного використання піротехніки"

"Спільно зі службою безпеки і охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з'ясував і інформує про таке. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована численна група осіб, які перебували в фанатському секторі №41 Динамо, запалила піротехнічні засоби"

"Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди і створюють дискомфорт дітям і іншим глядачам у секторі №37"

"У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася в скоєнні фізичного насильства над деякими глядачами, їхньому побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів"

"Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані і затримані для складання процесуальних документів"

"Інформуємо громадськість про те, що зазначені хуліганські дії порушників Закону чітко зафіксовані технічними засобами служб арени, всі фото і відеоматеріали направлені керівництвом ДП НСК "Олімпійський" до ГУНП в Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст. 296 КК України"

"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб і притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину"

"Динамо чітко позначає свою непохитну позицію про неприпустимість будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотність покарання порушників закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", – сказано в заяві Динамо.

Відзначимо, що в статті 296 Кримінального кодексу України вказано: