Троллинг Кремля: украинский чемпион – про пост с горящей Москвой

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал в Instagram огненные строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком". И приложил к песне фото горящей Красной площади.

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После этого на Дмитрия было вылито немало грязи в Москве. Российский депутат назвал украинского чемпиона уродом. Сам же Чумак назвал собственный пост всего лишь троллингом Кремля.

Дмитрий Чумак / Фото: Instagram

"Во-первых, эта цитата из российской песни. Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля. Тут не было никаких призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву. И не было настолько агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы. Просто дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят Крым и такого "уважаемого", "великого", "хорошего", "доброго", "искреннего" и "политически-правильного" Путина. Там нет никаких новостей о войне, поэтому они не понимают", – цитирует Чумака Tribuna.com

Тяжелоатлет отмечает, что это был троллинг Кремля для украинцев: "Кто-то, понимает в чем дело, кто-то – нет. Мне отношение россиян не особо интересно.

Ранее мы давали реакцию жены украинского штангиста на его победу в Москве.

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