Украина – самая сильная! Медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

Наша сборная в столице РФ выиграла больше всех наград

Сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет чемпионата Европы, проходившего в Москве. В главном рейтинге, учитывающем награды по сумме рывка и толчка, наша команда завоевала четыре "золота", одно "серебро" и одну "бронзу".

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Напомним, "золотыми" в сумме двоеборья стали Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Анастасии Лысенко "серебро", а Дмитрия Вороновского – "бронза".

Камила Конотоп / Фото: Instagram

Следом за нами в медальном зачете расположились Болгария (3-3-1) и Армения (2-2-4).

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Отметим, что первое место заняла Украина и в зачете, учитывающем "малые" медали – отдельно за рывок и толчок. Тут у нас – 17 подиумов.

Ранее мы писали, что после своей победы Дмитрий Чумак опубликовал огненный пост, добавив к строкам из песни "Москва" группы "Ленинград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото горящей Красной площади.

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Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Также мы рассказывали о жене украинского штангиста, испепелившего Красную площадь.

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Видео: Сегодня

Напомним, 10 апреля состоялся финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

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