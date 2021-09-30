1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Лига Европы: расписание матчей четверга

Андрей Трофимов
30 сентября, 16:38
30 сентября проходит 16 матчей второго тура Лиги Европы – кто с кем играет, во сколько начало поединков, где их смотреть, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Вашему вниманию – расписание и обновляемые результаты матчей второго тура Лиги Европы, которые проходят в четверг, 30 сентября.

Заря – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2 ТУР
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

Реклама

ГРУППА А

19:45 Лион (Франция) – Брондбю (Дания)

Реклама

19:45 Спарта (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)

ГРУППА B

19:45 Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция)

19:45 Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды)

ГРУППА C

19:45 Наполи (Италия) – Спартак (Россия)

19:45 Легия (Польша) – Лестер (Англия)

ГРУППА D

19:45 Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция)

19:45 Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия)

ГРУППА E

22:00 Лацио (Италия) – Локомотив (Россия)

22:00 Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция)

ГРУППА F

22:00 Брага (Португалия) – Митьюлланд (Дания)

22:00 Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия)

ГРУППА G

22:00 Селтик (Шотландия) – Байер (Германия)

22:00 Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания)

ГРУППА H

22:00 Вест Хэм (Англия) – Рапид (Австрия)

22:00 Генк (Бельгия) – Динамо (Хорватия)

Трансляции матчей Лиги Европы – на Мегого

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Напомним, ранее на этой неделе в Лиге чемпионов свои матчи провели Шахтер и Динамо.

"Горняки" в Киеве сыграли 0:0 с Интером.

Динамо проиграло в Мюнхене Баварии 0:5.

Реклама

Читайте также:

Реклама