Ліга Європи: розклад матчів четверга

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

До вашої уваги – розклад і оновлювані результати матчів другого туру Ліги Європи, які відбуваються в четвер, 30 вересня.

Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

ЛІГА ЄВРОПИ. 2 ТУР

ЧЕТВЕРГ, 30 ВЕРЕСНЯ

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ГРУПА А

19:45 Ліон (Франція) – Брондбю (Данія)

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19:45 Спарта (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія)

ГРУПА B

19:45 Реал Сосьєдад (Іспанія) – Монако (Франція)

19:45 Штурм (Австрія) – ПСВ (Нідерланди)

ГРУПА C

19:45 Наполі (Італія) – Спартак (Росія)

19:45 Легія (Польща) – Лестер (Англія)

ГРУПА D

19:45 Фенербахче (Туреччина) – Олімпіакос (Греція)

19:45 Антверпен (Бельгія) – Айнтрахт (Німеччина)

ГРУПА E

22:00 Лаціо (Італія) – Локомотив (Росія)

22:00 Марсель (Франція) – Галатасарай (Туреччина)

ГРУПА F

22:00 Брага (Португалія) – Мідтьюлланд (Данія)

22:00 Лудогорец (Болгарія) – Црвена Звезда (Сербія)

ГРУПА G

22:00 Селтік (Шотландія) – Байєр (Німеччина)

22:00 Ференцварош (Угорщина) – Бетіс (Іспанія)

ГРУПА H

22:00 Вест Хем (Англія) – Рапід (Австрія)

22:00 Генк (Бельгія) – Динамо (Хорватія)

Трансляції матчів Ліги Європи – на Мегого

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше в Лізі чемпіонів свої матчі провели Шахтар і Динамо.

"Гірники" в Києві зіграли 0:0 з Інтером.

Динамо програло в Мюнхені Баварії 0:5.