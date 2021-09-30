Ліга Європи: розклад матчів четверга

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter
До вашої уваги – розклад і оновлювані результати матчів другого туру Ліги Європи, які відбуваються в четвер, 30 вересня.
Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
ЛІГА ЄВРОПИ. 2 ТУР
ЧЕТВЕРГ, 30 ВЕРЕСНЯ
ГРУПА А
19:45 Ліон (Франція) – Брондбю (Данія)
19:45 Спарта (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія)
ГРУПА B
19:45 Реал Сосьєдад (Іспанія) – Монако (Франція)
19:45 Штурм (Австрія) – ПСВ (Нідерланди)
ГРУПА C
19:45 Наполі (Італія) – Спартак (Росія)
19:45 Легія (Польща) – Лестер (Англія)
ГРУПА D
19:45 Фенербахче (Туреччина) – Олімпіакос (Греція)
19:45 Антверпен (Бельгія) – Айнтрахт (Німеччина)
ГРУПА E
22:00 Лаціо (Італія) – Локомотив (Росія)
22:00 Марсель (Франція) – Галатасарай (Туреччина)
ГРУПА F
22:00 Брага (Португалія) – Мідтьюлланд (Данія)
22:00 Лудогорец (Болгарія) – Црвена Звезда (Сербія)
ГРУПА G
22:00 Селтік (Шотландія) – Байєр (Німеччина)
22:00 Ференцварош (Угорщина) – Бетіс (Іспанія)
ГРУПА H
22:00 Вест Хем (Англія) – Рапід (Австрія)
22:00 Генк (Бельгія) – Динамо (Хорватія)
Трансляції матчів Ліги Європи – на Мегого
Нагадаємо, раніше в Лізі чемпіонів свої матчі провели Шахтар і Динамо.
"Гірники" в Києві зіграли 0:0 з Інтером.