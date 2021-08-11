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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
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Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
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Лига чемпионов возвращается в Харьков на один матч. Объясняем почему

Анатолий Дерека
11 августа, 18:00
Донецкий Шахтер проведет домашнюю встречу против Монако на ОСК "Металлист" из-за концерта ко Дню независимости Украины на киевском НСК Олимпийский

Стадион «Металлист». Фото: Игорь Терехов

Вчера Шахтер одолел Генк во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и прошел в стадию плей-офф. Там команда Роберто Де Дзерби сразится с Монако.

УЕФА определил даты и места проведения матчей между дончанами и монегасками. Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

Ответная встреча в Украине назначена на 25 июля. Правда, пройдет она не в Киеве, где Шахтер проводит свои домашние игры в последнее время. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

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Причина переноса – праздничный концерт на НСК Олимпийский ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа. О причинах проведения игры в Харькове рассказал директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

Фактически в период с 20 по 25 августа на НСК Олимпийский будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса.

Почему Харьков? "Арена Львов" занята – там тоже будет концерт. К тому же у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК "Металлист" является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей.

В случае успешного исхода двух матчей против Монако донецкий Шахтер окажется в групповой стадии Лиги чемпионов. С этой стадии начнет свой путь в главном еврокубке чемпион Украины – киевское Динамо.

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