Лига чемпионов возвращается в Харьков на один матч. Объясняем почему

Стадион «Металлист». Фото: Игорь Терехов

Вчера Шахтер одолел Генк во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и прошел в стадию плей-офф. Там команда Роберто Де Дзерби сразится с Монако.

УЕФА определил даты и места проведения матчей между дончанами и монегасками. Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

Ответная встреча в Украине назначена на 25 июля. Правда, пройдет она не в Киеве, где Шахтер проводит свои домашние игры в последнее время. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

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Причина переноса – праздничный концерт на НСК Олимпийский ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа. О причинах проведения игры в Харькове рассказал директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

Фактически в период с 20 по 25 августа на НСК Олимпийский будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса. Почему Харьков? "Арена Львов" занята – там тоже будет концерт. К тому же у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК "Металлист" является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей.

В случае успешного исхода двух матчей против Монако донецкий Шахтер окажется в групповой стадии Лиги чемпионов. С этой стадии начнет свой путь в главном еврокубке чемпион Украины – киевское Динамо.