Ліга чемпіонів повертається до Харкова на один матч. Пояснюємо чому

Вчора Шахтар здолав Генк у другому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і пройшов в стадію плей-офф. Там команда Роберто Де Дзербі битиметься з Монако.

УЄФА визначив дати і місця проведення матчів між донеччанами та монегасками. Перший поєдинок пройде 17 серпня на стадіоні "Луї II" в Монако.

Друга зустріч в Україні призначена на 25 липня. Правда, пройде вона не в Києві, де Шахтар проводить свої домашні ігри останнім часом. Гра відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

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Причина перенесення – святковий концерт на НСК Олімпійський до Дня незалежності України, який відбудеться 24 серпня. Про причини проведення гри у Харків розповів директор департаменту експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

Фактично в період з 20 по 25 серпня на НСК Олімпійський буде величезна кількість сценічних конструкцій для проведення концерту до 30-річчя незалежності України. Це пряма причина перенесення. Чому Харків? "Арена Львів" зайнята – там теж буде концерт. До того ж у нас в принципі був підписаний попередній договір про те, що ОСК "Металіст" є резервним стадіоном для проведення єврокубкових матчів.

У разі успішного результату двох матчів проти Монако донецький Шахтар опиниться в груповій стадії Ліги чемпіонів. З цієї стадії почне свій шлях в головному єврокубку чемпіон України – київське Динамо.