14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Лига чемпионов уже скоро: полные результаты жеребьевки

Любомир Луканюк
14 июня, 14:23
Команды с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА узнали, с кем будуть играть в первом раунде квалификации главного клубного турнира Европы

Первые матчи пройдут 5/6 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.

Итоги жеребьевки

  • Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)
  • Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)
  • Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
  • Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
  • Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
  • Мальме (Швеция) – победитель предварительного раунда
  • Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)
  • ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)
  • ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
  • Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
  • Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
  • Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)

Соперник Мальме определится в предварительном раунде. 21 июня в полуфиналах встретятся Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия), Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра). Финал – 24 июня.

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Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 июля, ответные – 12/13 июля.

Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. А донецкий Шахтер попал сразу в групповой турнир Лиги чемпионов.