Ліга чемпіонів вже скоро: повні результати жеребкування

Перші матчі пройдуть 5/6 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.

Підсумки жеребкування

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)

Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)

Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)

Мальме (Швеція) – переможець попереднього раунду.

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)

ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)

Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)

Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)

Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)

Суперник Мальме визначиться у попередньому раунді. 21 червня у півфіналах зустрінуться Левадія (Естонія) – Вікінгур (Ісландія), Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Інтер Ескальдес (Андорра). Фінал – 24 червня.

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Перші матчі першого відбіркового раунду ЛЧ пройдуть 5/6 липня, у відповідь – 12/13 липня.

Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. А донецький Шахтар потрапив одразу до групового турніру Ліги чемпіонів.