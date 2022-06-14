14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліга чемпіонів вже скоро: повні результати жеребкування

Любомир Луканюк
14 червня, 14:23
Команди з 22-го по 51-ше місце у рейтингу УЄФА дізналися з ким гратимуть у першому раунді кваліфікації головного клубного турніру Європи

Перші матчі пройдуть 5/6 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.

Підсумки жеребкування

  • Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)
  • Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)
  • Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)
  • Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)
  • Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)
  • Мальме (Швеція) – переможець попереднього раунду.
  • Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)
  • ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)
  • Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)
  • ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)
  • Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)
  • Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)
  • Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
  • Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)
  • Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)

Суперник Мальме визначиться у попередньому раунді. 21 червня у півфіналах зустрінуться Левадія (Естонія) – Вікінгур (Ісландія), Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Інтер Ескальдес (Андорра). Фінал – 24 червня.

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Перші матчі першого відбіркового раунду ЛЧ пройдуть 5/6 липня, у відповідь – 12/13 липня.

Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. А донецький Шахтар потрапив одразу до групового турніру Ліги чемпіонів.