Ліга чемпіонів вже скоро: повні результати жеребкування

Перші матчі пройдуть 5/6 липня / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.
Підсумки жеребкування
- Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)
- Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)
- Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)
- Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)
- Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)
- Мальме (Швеція) – переможець попереднього раунду.
- Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)
- ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)
- Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)
- ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)
- Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)
- Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)
- Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
- Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)
- Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)
Суперник Мальме визначиться у попередньому раунді. 21 червня у півфіналах зустрінуться Левадія (Естонія) – Вікінгур (Ісландія), Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Інтер Ескальдес (Андорра). Фінал – 24 червня.
Перші матчі першого відбіркового раунду ЛЧ пройдуть 5/6 липня, у відповідь – 12/13 липня.
Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. А донецький Шахтар потрапив одразу до групового турніру Ліги чемпіонів.