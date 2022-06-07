7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лига чемпионов: кто и когда сыграет в первых матчах нового сезона

Любомир Луканюк
7 июня, 22:40
Представители Эстонии, Исландии, Сан-Марино и Андорры разыграют путевку в первый квалификационный раунд турнира

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Стамбуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня дан старт новому сезону в Лиге чемпионов. В УЕФА прошла жеребьевка предварительного раунда. Он представляет собой мини-турнир, который пройдет в Исландии. Будут сыграны два полуфинала и финал.

Читайте также: Провал Украины. Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

Реклама

21 июня в полуфиналах встретятся Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия), Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра). Финал – 24 июня.

Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 5/6 и 12/13 июля.

Со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. А донецкий Шахтер попал сразу в групповой турнир.

Реклама

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Стамбул должен был стать хозяином финальной встречи ЛЧ-2020, однако матч был перенесен из-за пандемии коронавируса.