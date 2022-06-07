8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліга чемпіонів: хто і коли зіграє у перших матчах нового сезону

Любомир Луканюк
7 червня, 22:40
Представники Естонії, Ісландії, Сан-Марино та Андорри розіграють путівку до першого кваліфікаційного раунду турніру

Фінал ЛЧ-2023 пройде у Стамбулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні дано старт новому сезону в Лізі чемпіонів. В УЄФА пройшло жеребкування попереднього раунду. Він є міні-турніром, який пройде в Ісландії. Будуть зіграні два півфінали та фінал.

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21 червня у півфіналах зустрінуться: Левадія (Естонія) – Вікінгур (Ісландія), Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Інтер Ескальдес (Андорра). Фінал – 24 червня.

Переможець зіграє у першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, який відбудеться 5/6 та 12/13 липня.

З другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. А донецький Шахтар потрапив одразу до групового турніру.

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Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня 2023 року у Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". Стамбул мав стати господарем фінальної зустрічі ЛЧ-2020, проте матч було перенесено через пандемію коронавірусу.