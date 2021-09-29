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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лидера Шахтера прооперируют

Олег Люлька
29 сентября, 13:09
Лучшего бомбардира "горняков" Лассину Траоре ждет хирургическое вмешательство после того, как он получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов с Интером

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

20-летнему форварду Шахтера и сборной Буркина-Фасо Лассине Траоре предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба донецкого клуба составит план восстановления футболиста.

Об этом сообщает сайт Шахтера.

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Напомним, уже на 10-й минуте матча с Интером (0:0) Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду Шахтера, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Игрока увезли с поля на электромобиле.

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"Я думаю, что он получил серьезную травму. Но мы еще не знаем, насколько серьезную. Мне жаль его не только как футболиста, но и как человека. Он молодой и талантливый игрок", – сказал после 0:0 с Интером главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

Учитывая, что в текущем сезоне Траоре забил девять мячей, потеря форварда станет существенной проблемой для "горняков".

"Как будем решать эту проблему? Есть Фернандо, Дентиньо, Жуниор Мораес, который скоро возвращается. И есть Педриньо, чья игра на этой позиции мне нравится", – говорит коуч Шахтера.

Отметим, что после ничьей с Интером 0:0 на "Олимпийском" Шахтер делит с итальянским клубом третье-четвертое места в группе D Лиги чемпионов.

А возглавляет ее с шестью очками Шериф, после победы над Шахтером (2:0) сенсационно одолевший в Мадриде Реал 2:1.

Смотрите, как Траоре забивал Динамо в Суперкубке

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